El Festival de Cannes ignora al cine español en su edición de la reapertura, aplazada a julio

Cannes 2020 no pudo ser, la pandemia azotaba Francia -y todo el mundo- pero el Festival de Cannes 2021, aunque retrasado de mayo a julio, se ha lanzado oficialmente esta mañana con la presentación de la sección oficial por parte de Thierry Fremaux, su director artístico. Ha agradecido a los cineastas que se prestaron a formar parte de la selección 2020 su buena disposición en medio del caos... y a quienes han decidido esperar a la edición 2021 su paciencia para ser parte del mejor festival del mundo.

Una muestra que se celebra, según Fremaux, "extrañamente en julio pero firmemente en julio", que como se había anunciado se abrirá con el musical 'Annette', de Leos Carax, y que un año más no ha contado con el cine español... ni en sección oficial ni en la paralela 'Una cierta mirada'. A la ya tradicional relación endeble entre Cannes y nuestra cinematografía se une este año la escasez de la producción pandémica, y que los autores que sí tienen estrecha relación con la Croisette -como Pedro Almodóvar o Jaime Rosales- acaban de terminar el rodaje de sus nuevas cintas.

Cannes 2021 se refugia, por tanto, en los grandes autores europeos -mayoritariamente hombres- en una sección oficial que contará con Wes Anderson [a él lo veremos en el festival porque rodará su nueva cinta en España este verano], pero en la que abundan los directores de otro perfil -europeo y veterano-, como Jacques Audiard, Nanni Moretti o Asghar Farhadi. La sección oficial también se olvida este año del cine latinoamericano, que sí estará presente en 'Una cierta mirada' gracias a Tatiana Huezo y su cinta 'Noche de fuego'.

Sección oficial del Festival de Cannes 2021

ANNETTE - Leos CARAX (Francia)

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE (THE STORY OF MY WIFE) - Ildikó ENYEDI (Hungría)

BENEDETTA - Paul VERHOEVEN (Países Bajos)

BERGMAN ISLAND - Mia HANSEN-LOVE (Francia)

DRIVE MY CAR - Ryusuke HAMAGUCHI (Japón)

FLAG DAY - Sean PENN (USA)

HA'BERECH (AHED’S KNEE) - Nadav LAPID (Israel)

CASABLANCA BEATS - Nabil AYOUCH (Marruecos)

HYTTI NRO 6 (COMPARTMENT NO.6) - Juho KUOSMANEN (Finlandia)

THE WORST PERSON IN THE WORLD - Joachim TRIER (Noruega)

LA FRACTURE - Catherine CORSINI (Francia)

THE RESTLESS - Joachim LAFOSSE (Bélgica)

PARIS 13TH DISTRICT - Jacques AUDIARD (Francia)

LINGUI - Mahamat-Saleh HAROUN (Chad)

MEMORIA - Apichatpong WEERASETHAKUL (Tailandia)

NITRAM - Justin KURZEL (Australia)

FRANCE - Bruno DUMONT (Francia)

PETROV’S FLU - Kirill SEREBRENNIKOV (Rusia)

RED ROCKET - Sean BAKER (USA)

THE FRENCH DISPATCH - Wes ANDERSON (USA)

TITANE - Julia DUCOURNAU (Francia)

TRE PIANI - Nanni MORETTI (Italia)

TOUT S’EST BIEN PASSÉ - François OZON (Francia)

A HEROS - Asghar FARHADI (Irán)