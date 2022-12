Anna R. Costa: "Se me ha tratado como a una discapacitada, he estado tutelada... y se acabó"

Este jueves 1 de diciembre ha llegado a Movistar+ la serie 'Fácil', adaptación audiovisual de la novela 'Lectura fácil' de Cristina Morales. Cuenta la historia de cuatro chicas con discapacidad intelectual -Anna Castillo, Natalia de Molina, Coria Castillo y Anna Marchesi- que comparten un piso tutelado en Barcelona. La creadora de la serie, Anna R. Costa, ha charlado con Kinótico sobre su arduo proceso de investigación y escritura de guión, y lo ha comparado con su anterior serie, cuya creación compartió con su entonces pareja [Paco León]: "En 'Arde Madrid' también tuve que bajar a los infiernos y pelear con un montón de gente. Sobre todo con Paco León. Había muchísimas cosas que él, al no ser mujer, no entendía del proyecto. La gente se cree que por poner a una mujer como protagonista... está haciendo un trabajo femenino, y no es cierto".

"El calado femenino... creo que si no eres una mujer lo trabajas hasta cierto punto, pero no hasta el fondo", continuaba Costa durante su conversación con este programa. "Eso con Paco fue muy difícil, dificilísimo. Hubo grandes peleas hasta el punto de separarnos, como todos sabéis. En esta he sido mucho más libre, he podido hacer lo que creo que es una mujer, y lo que es una mujer pidiendo derechos y libertades. Yo me siento discapacitada. Yo ahora veo que he sido una mujer que se me ha tratado como una mujer discapacitada, que he estado tutelada, y que se acabó. Que soy válida, que creo que mi punto autoral gusta, que cuenta cosas... y voy a pelear hasta el final por mí misma".