El parte del Borrascas: Se rompe el bloqueo en el tiempo

Desarmado el belén, un frente está dejando las primeras gotas en Galicia, Monte Iroite, Coruña, 2 mm; Mazaricos, 1 litro. No son grandes cantidades, pero en Navalmoral de la Mata, Cáceres, ven de nuevo llover al igual que en Leciñena, Zaragoza o San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, aunque sean cuatro gotas.

Unas precipitaciones que ayudaran a levantar las nieblas persistentes, 15 día sin ver un burro a tres pasos en Zamora, Valladolid, ribera del Ebro, alerta amarilla y visibilidad reducida apenas 100 metros.

Temperaturas de invierno, pero con heladas algo más suaves. Salamanca, -6 º c, Alcañices en Zamora, 5 º c en negativo, al igual que Ucero, Soria, donde al mediodía pueden sobrepasar los 17 º c. Dama, Tenerife, marcará de nuevo la máxima con 24 ºc.

Abroche. "Por San Natalán todavía queda rosco para merendar".