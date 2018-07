Love me do by Zankyou

¿Qué es un personal shopper?

En el noveno programa nos visitó Isabel Yuste, personal shopper y asesora de imagen y nos habló de su profesión. ¡No te pierdas el vídeo! Seguro que aprendes algo nuevo...

Beatriz Ramos Jiménez | Madrid | Actualizado el 17/07/2018 a las 13:38 horas