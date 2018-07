Love me do by Zankyou

Conoce Dresseos y descubre lo que arrasa en invitadas de boda

Olaia Pose de Dresseos, tienda de alquiler de vestidos de fiesta, visitó nuestro estudio de Ondacero y nos contó en qué consiste su empresa y nos habló de las tendencias que triunfan entre las invitadas.

Beatriz Ramos Jiménez | Madrid | Actualizado el 17/07/2018 a las 13:38 horas