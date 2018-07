El debate de los jueves: ¿Debería el Real Madrid mejorar el contrato a Cristiano Ronaldo?

EN EL TRANSISTOR

Esta semana en El Debate de los Jueves comentamos si el Real Madrid, inmerso en plena renovación de contratos a los miembros de su plantilla, debe mejorar o no el contrato a Cristiano Ronaldo, el jugador más decisivo del equipo blanco la pasada campaña. David Alonso y Carlos Bustillo defienden el 'NO', mientras que Fernando Burgos y Roberto Gómez defienden el 'SÍ'. Finalmente, la opción del 'NO' resulta ganadora.