Valdano: "Los que decían que se marchitaban, son los mejores, Benzema, Ramos..."

Jorge Valdano asegura en El Transistor que la victoria del Real Madrid hoy frente al Granada. "Que Zidane ponga a Isco es un mensaje al jugador "no quiero que te vayas". Si no fuera así pondría a Odegaard, que es el futuro", asegura sobre la apuesta del francés por el malagueño."Me ha sorprendido que Vinicius no entrase tras la lesión de Rodrygo, pero otra de las apuestas claras de Zidane es Asensio", apunta también Valdano sobre otra decisión del entrenador.

Valdano destaca la labor del club nazarí, "un equipo que se mueve muy bien que presiona muy bien atrás, en el medio y delante". En el segundo tiempo, apunta el argentino, el Madrid salió más "entonado". Y sin duda, Valdano dice que queda la sensación de que en el Madrid la confianza en que puede ganar tres puntos con un gol. "Los que decían que se andaban marchitando ahora son los mejores... Ramos, Modric, Kroos, Benzema... son los que están sosteniendo al equipo", reflexiona.