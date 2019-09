El Sanedrín: Análisis de la victoria de España ante Islas Feroe

Segurola opina que "no he visto a una selección muy enchufada, han hecho lo justo para ganar a Islas Feroe, era casi un amistoso". Cayetano Ros destaca que "la mayoría de los goles de Alcácer son al primer toque" y Enrique Ortego comenta que "no son partidos para sacar muchas conclusiones, sabes que vas a ganar; Alcácer está en estado de gracia, se está adaptando a todo".

Los goles de Rodrigo Moreno y Alcácer hacen más líder a España

[[LINK:INTERNO|||Audio|||5d7568ea7ed1a8a388728d49|||España 4 - 0 Islas Feroe | Partido de clasificación para la Eurocopa 2020]]