El sanedrín: La derrota del Madrid frente al Alavés

Enrique Ortego, MisterChip y Edu Pidal hablan en El transistor sobre la victoria del Alavés frente al Real Madrid (1-2) en Valdebebas.

Ortego asegura que "el Alavés debe estar orgulloso" porque ha sido superior al Real Madrid y confirma que ha tenido varias ocasiones para "sentenciar el partido".

Además, comentan las malas jornadas que está teniendo el Real Madrid, ya que tal y como confirma Edu Pidal, los blancos no han ganado ni un partido en todo noviembre y "no me gustaría estar en la cabeza de Hazard", dice Ortego.

Por otro lado, Edu Pidal afirma que "El Madrid no gana con claridad" ya que no es muy superior a sus rivales.