El Sanedrín de los viernes: El Real Madrid en la Europa League y el reencuentro de Messi y Neymar

MsterChip insiste que si"este Madrid se clasifica a octavos de final va a ser para morir", ya que no ve al equipo al nivel de hacer algo grande en Europa.

Edu Pidal, que como siempre tiene su llamada en este Sanedrín de los viernes, considera que "en caso de caer eliminado y pasar a la Europa League, sería una competición que al Real Madrid no le gustaría jugar". De hecho, cree que "al capitán no le gustaría levantarla".

En referencia al partido del Real Madrid ante el Sevilla, analizan las ganas de Julen Lopetegui de enfretarse y ganar al equipo blanco.

Por otro lado, analizamos la situación del presidente de la gestora azulgrana, Carles Tusquets, y del protagonismo que está buscando en este tiempo cuando se habla de un posible reencuentro entre Leo Messi y Neymar en el PSG.