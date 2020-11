El Sanedrín de los viernes: El recuerdo de Maradona y las opciones de futuro de Setién

Enrique Ortego recuerda que "casi siempre que le pedía una entrevista me la acababa dando, aunque tardaba y encantado". MisterChip dice que "he coincidido con el muchas veces y en un Mundial estuvo amable y simpátivo... con eso es con lo que me quedo".

Por otro lado, comentamos la entrevista de Gerard Piqué y también hablamos de los candidatos del FC Barcelona.

Otro de los temas a los que nos referimos es a Quique Setién, que al parecer tiene ofertas y una de ellas es del Flamengo, aunque uno de los problemas que puede tener es que su cuerpo técnico hasta ahora seguía teniendo contrato con el FC Barcelona.