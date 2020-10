Rafa Nadal, tras ganar Roland Garros: "Si sirve para distraer a la gente de lo que estamos viviendo, bienvenido sea"

"Después de dos semanas de tensión, cuando uno termina tiene el bajón de adrenalina típico de siempre, ahora un poco menos por desgracia, por lo que vivimos en el mundo", ha contado Rafa Nadal en El Transistor, donde ha hablado de su decimotercer Roland Garros conquistado tras ganar la final a Novak Djokovic.

"Aunque ya son muchos años sigue habiendo nervios. De repente me levanto a las 6 de la mañana y estoy media hora despierto porque no puedo abstraerme del partido", ha añadido el tenista balear sobre el gran partido en París.

Sobre las nuevas complicaciones derivadas del coronavirus, Nadal cree que todos los deportistas se enfrentan a las situaciones "más difíciles" de la historia: "Las condiciones de juego en París no eran ideales para mí. La gente que conoce mi juego sabe que me van mejor otras condiciones, pero eran las que había. También dije que no iba a fallarme a mí mismo y para ello lo que pasaba era encontrar la solución a esto".

El tenista español también ha hablado de su emoción durante el himno español en la Phillipe Chatrier: "Son momentos emocionantes. Estar ahí arriba y recibir ese trofeo, que es el más importante del año, significa muchísimo. También venimos de una situación muy difícil y un mes atrás se me hacía difícil pensar esto. Todos estamos más frágiles de lo habitual por la situación".

"Hay poco consuelo cuando hay gente sufriendo, pero si en cierto modo sirve para distraer a la gente de estos momentos, bienvenido sea y ojalá que pronto volvamos a tener una vida más alegre de la que tenemos", ha comentado Nadal sobre el interés de los aficionados españoles en una etapa difícil por la pandemia.

Además, ha hablado de la comparación con Roger Federer en el debate sobre el mejor de la historia: "Siempre hay motivos para mí y los medios de hablar de esto. Intento hacer mi camino y no hablo con mi equipo de si el Grand Slam 20 y eso y lo otro. Uno no puede estar todo el día mirando al lado, si tu vecino tiene algo mejor o así. Claro que me gustaría ser el que termina con más Grand Slam de la historia, pero me llena hacer las cosas de la mejor manera para estar seguro de que cuando termine de jugar al tenis, pueda volver a casa con la satisfacción de haber hecho las cosas bien".

