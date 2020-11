Munir: "La verdad es que la derecha la utilizo solo para andar, pero hoy ha salido"

El Sevilla de Julen Lopetegui estará en la próxima ronda de la Champions League tras la victoria en Krasnodar con un tanto en el último minuto de Munir. El jugador ha pasado por El Transistor de José Ramón de la Morena, donde ha asegurado que en el vestuario están "muy contentos": "es la recompensa al buen trabajo que estamos realizando".

EL GOL DECIVISVO

Munir asegura que el club está concentrado en la Champions: "Es una pena no poder volver a ganar la Europa League, pero estamos muy centrados en esta Champions". Ha tenido también unas palabras para el seleccionador de España: "Luis Enrique me conoce, fue el que me hizo debutar". Sobre su gol en el minuto 95, con su pierna 'mala', admite: "La verdad es que la derecha la utilizo solo para andar, pero hoy ha salido".

El Sevilla tendrá que enfrentarse al Chelsea, y Munir lo tiene claro: "Si ganamos al Chelsea y nos colocamos como primeros de grupo, de lujo".