Míchel: "El fútbol español está un poco en recesión; copiamos más que inventamos"

José Miguel González 'Míchel' habla siempre claro. En esta ocasión, cuenta en El Transistor cómo está siendo su nueva etapa fuera de los banquillos, tras su última experiencia en los Pumas de México, equipo que abandonó el pasado mes de julio "por razones personales", en un club que le permitió "sentirme en mi propia casa".

Su día a día como entrenador sin equipo

Reconoce que "tengo estructurado el día y la verdad que tengo muy poco tiempo para aburrirme". Comenta que "me gusta mucho ver el fútbol en directo y me gusta mucho después ver muchos partidos en diferido para ir trabajando ideas y formas de trabajo para el futuro".

Explica que principalmente trabajo con Juan Carlos Mandía, su segundo entrenador en las últimas aventuras, "compartimos lo que hemos visto el fin de semana y vamos creciendo".

También, señala que procuro "realizar un archivo de trabajadores para que depende de donde vayas puedas proponer unos jugadores u otros", una labor que precisamente realizaron en México, en los Pumas, donde además de entrenar también tuvimos nuestro papel de dirección deportiva.

De cara al futuro, destaca su preferencia por entrenar a equipos españoles. Eso sí, "estoy preparado para salir siempre que sea para competir no para ganar dinero". Míchel cuenta que "cada equipo al que decido entrenar lo cojo porque tiene algo especial y que me gusta por algo".

Situación actual de la Selección y el fútbol español

En el fútbol español actual cree que "he notado un poco de receso y creo que no nos estamos dando cuenta de eso". Considera que "en España estamos más copiando que inventando".

Con el seleccionador español actual, Luis Enrique Martínez, comenta que "somos buenos amigos" aunque "es verdad que a lo mejor ahora no hablamos tanto".

La nueva generación de Luis Enrique comenta que "tiene muy buenos jugadores que poco a poco van entrando", pero cree que "tal vez nos falte un estilo que nos defina". Por eso, pese a que es "un equipo que me gusta mucho, no sé si tendrá nivel para ser campeona de la Eurocopa".

Su experiencia en México dirigiendo al Pumas

De su salida de Pumas, en México cuenta que "tenía un año más de contrato, me fui por la misma idea por la que me fui y especialmente, me volví por una operación que tenía mi hijo Álvaro, al que operaron de corazón abierto y no quería dejar sola a mi mujer en esta situación".

Reconoce que "en Pumas he trabajado muy bien", aunque sí que comenta que tal vez no le terminaba de convencer que "allí había que cambiar el equipo cada seis meses".

La situación en México dice que "es bastante diferente a lo que tenemos aquí, allí apenas se ha confinado a la gente y la mayoría de personas trabaja en la calle".

Setién y el fútbol español

De Quique Setién comenta que "me parece muy mal que muchos de los que elogiaban su trabajo en el Betis ahora se hayan subido al tren del 'destrozo' contra él". Además, se pregunta por lo que habría logrado Guardiola en la situación de Setién. Es decir, teniendo a Messi sin todos los que le rodeaban detrás.

En un club como el Real Madrid cuando se pierde no le hace gracia ni al apuntador. Sí que cree que al equipo blanco "le falta regularidad, eso sí, tiene mucha contundencia" . Además, señala que "la plantilla del Madrid es veterana y a la gente joven le falta aún esa regularidad".