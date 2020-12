La lucha de Virginia Torrecilla contra el cáncer: "El fútbol ahora es secundario, sólo me importa mi familia"

Reconoce que"ha sido un día muy emotivo", en el que lo que más destaca "es el cariño de la gente, la forma en la que gritaban mi nombre y eso es lo que me llevo".

Destaca a Sául como persona, ya que "conmigo se ha portado muy bien siempre y creo que la gente tiene una imagen de él de joven muy chulito y la verdad que no es así".

En su proceso de recuperación, comenta que "de momento me he dado los primeros tres ciclos y a finales de diciembre me toca quimio y la previsión es acabar las cinco quimios a finales de febrero".

Señala que "lo estoy llevando bastante bien y no tengo síntomas de vómites". Eso sí, señala que "te deja un malestar muy grande en el estómago".

Entre todos los cuidados, se muestra esperanzada "en poder jugar en marzo, si es posible a partir de cuartos".

Pese a los malos momentos, comenta que "me ha permitido saber que es lo realmente importante y qué son los amigos y mi familia para mí, el fútbol es lo secundario".