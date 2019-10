Lopetegui, sobre su salida de la Selección: "Traté de ser honesto, dije la verdad y no me arrepiento de nada"

SU SALIDA DE LA SELECCIÓN: Lopetegui no entra en detalles en su salida de 'La Roja' porque afirma que es pasado. "No me arrepiento absolutamente de nada", comenta el técnico. Y añade que "traté de ser honesto y dije la verdad en el momento en el que supe algo". Lopetegui explica que "no vi todos los partidos del Mundial porque salí del país con mi mujer". "Fueron sensaciones extrañas", comenta.

¿CAMBIO TRAS LA SELECCIÓN?: Lopetegui habla de su salida de la Selección española y expresa que "seguí siendo la misma persona". Pero reconoce que "son experiencia que te hacen aprender". Respecto al trato de la prensa comenta que "es cierto que estar en un equipo tiene la desventaja de que hay prensa de todo tipo. Pero hay que saber distinguir lo importante".

SU LLEGADA AL SEVILLA: Lopetegui relata en El Transistor cómo fue su llegada al Sevilla. Explica que llegó al equipo andaluz por Monchi. Opina que "el Sevilla es un club grande que está en la mente de todos los entrenadores. Es un club importante y muy atractivo". También habla de la plantilla y comenta que "es un equipo reconocible, pero estamos en el inicio".

TRABAJO COMO ENTRENADOR: "La planificación como seleccionador es totalmente diferente", comenta Lopetegui. Y explica que "hay diferencia en el ritmo de trabajo y en la presión si se entrena en un club". Aunque reconoce que "la presión está en muchas versiones" en cualquier tipo de trabajo.

EL NIVEL DE LALIGA: "Cada partido en esta competición es una batalla. Ganar a cada equipo cuesta sangre, sudor y lágrimas", comenta. Y sobre los partidos ante rivales poderosos como FC Barcelona y Real Madrid comenta que "en resultado estuvo más igualado el partido ante los de Zidane, pero tuvimos más opciones en el Camp Nou".

DERBI SEVILLANO: El partido entre Sevilla y Real Betis se disputará el 10 de Noviembre y comenta que "no me he puesto a pensar las diferencias que tenemos ahora entre los dos equipos".

SU RELACIÓN CON LA PRENSA: De la Morena le pone sobre la mesa a Lopetegui sus apariciones en la prensa. Comenta que "no me alimenta decir cosas que no me interesan". Y añade que "no quiero alimentar un personaje y trato ser como es debido".

SENTENCIA DEL PROCÈS: El técnico del Sevilla habla sobre la sentencia del procès. Afirma que "me gustaría que todo concurriera por lo cívico, el respeto y la convivencia. Desearía que ante cualquier problema social se vaya por el camino de la educación". Aunque deja claro que "no quiero entrar en el tema porque mi opinión no es relevante".