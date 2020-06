La emoción de Bruno por su vuelta: "Ha sido como jugar una final de Champions"

Todo comenzó con unas molestias en la tibia a final de la temporada 2017, que ha provocado su sufrimiento estos años. "Era una lesión de tres o cuatro meses y mira...me han pasado muchas cosas, he tenido que ir a terapia, lo he pasado muy mal"

Por eso, en medio de esta situación, reconoce que "toda esta situación ha llegado a provocarme molestias por las noches".

De lo que ha sido su vuelta a los terrenos de juego se queda con "el recibimiento que me ha hecho todo el equipo al entrar en el vestuario me lo llevo para siempre, me emociono solo de recordarlo".