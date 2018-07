José Ramón Lete: "Ser secretario de Estado para el Deporte es una ilusión y quizás una meta"

EL NUEVO CARGO: Para José Ramón Lete ser el nuevo secretario de Estado para el Deporte "es una meta y estoy muy ilusionado con poder hacerlo bien". Señala que "tomaré los asuntos con cierta prudencia, pero otros con más celeridad porque así lo requieren".

CONVERSACIÓN CON MIGUEL CARDENAL: Durante la entrevista con De la Morena, reconoce que tras su nombramiento, ha recibido la llamada de su antecesor, Miguel Cardenal, para felicitarme". Además, cuenta que su nombramiento se produjo después de que "me llamara el ministro Méndez de Vigo y me comunicara el jueves su intención de que tuviese este cargo".

SU RELACIÓN CON LÓPEZ VIEJO: Asegura que pese a que López Viejo está imputado en la trama Gürtel, él no tuvo nada que ver con este caso. "Trabajé con él pero lo que sucedió no me salpicó, entre otras cosas porque los imputados son los que son y yo no tuve nada que ver".

RELACIÓN CON EL COE: Lete asegura que "conozco desde hace muchos años a Alejandro Blanco y estoy seguro de que las diferencias las vamos a poder arreglar".

PROBLEMAS DE DOPAJE EN EL XACOBEO: En su intervención en Onda Cero, Lete explica la polémica que un periódico publicó con respecto a la gestión que hizo en el equipo ciclista de Xacobeo. Asegura que "la información que se publicó sobre mí fue falsa, ya que siempre he tenido tolerancia cero con el dopaje". Además, explica que lo sucedió fue que "al llegar a la Xunta me encontré con el equipo ciclista Xacobeo. Allí tuvimos dos casos de positivo y lo que hicimos fue aplicar la ley denuncia a la Fiscalía".

¿TRUMP O CLINTON?: "Soy una persona moderada y no soy americano, y para elegir entre alguno de los dos tendría que conocerlos bien. No tengo muy claro que Hillary sea una opción moderada, pero desde luego yo sí que lo soy, que es lo que me enseñó mi padre, a estar siempre en el medio".