Javier Martí: "Desde los 20 años no ha habido ni un solo día que no me haya dolido el codo"

Sobre por qué sigue sin rendirse a pesar de todo lo que ha pasado y después de haber dejado el tenis dice que "viendo el buen nivel que tengo cuando juego me llama el intentarlo pese a todo. A veces pienso que ojalá no tuviera ese buen nivel para no tener dudas y dejar el tenis. Javier explica que su lesión vino a raíz de un cambio de una raqueta blanda a una una raqueta muy rígida".