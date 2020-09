Ivan Rakitic: "Puede que después de lo de Liverpool no se fuera justo conmigo"

Su salida del Barcelona dice que "ha sido una decisión de las dos partes, del FC Barcelona y la mía, ambos hemos decidido que era lo mejor"

Agradece especialmente al propio Bartomeu y al FC Barcelona, la oportunidad que me han dado de salir muy feliz del equipo. "Es muy importante que de la operación puedan salir todas las partes muy contentas y satisfechas".

De la salida de Leo Messi comenta que "me enteré por vosotros cuando estaba cenando en mi casa". De cara al futuro dice que "me gustaría que se quedará en Barcelona pero lo más importante es que todas las partes se queden satisfechas". A su juicio para la Liga "sería muy importante que siguiera en España" y de forma personal, reconoce que "no he hablado con él porque tampoco quería molestarle".

Además, en su caso, explica que "he abandonado el grupo de WhatsApp del Barcelona porque es algo del equipo y ya no me tocaba a mi estar allí".

Entre sus momentos azulgranas, comenta que "después de seis años es difícil quedarse con uno especial. Me gustó la primera temporada ganando todo o las despedidas especiales de Xavi e Iniesta... en generales he vivido momentos muy bonitos y la verdad que me quedo con todos ellos".

Rakitic cuenta a Aitor Gómez, que tal vez sintió que el trato que recibió de la directiva fue algo injusto tras la debacle en Anfield. "Mi temporada había sido la mejor por haber tenido más peso y más ritmo. Llegué con mucha confianza a esa temporada tras haber sido campeón del mundo. Intenté aceptar la decisión de que me relegaran y darle la vuelta".