Intenso debate entre De la Morena y Roures sobre los sonidos que deben acompañar a las retransmisiones a puerta cerrada

José Ramón de la Morena le plantea la posibilidad de jugar con el sonido del partido directo, escuchando los gritos del partido o lo que le dice el futbolista al árbitro. Roures dice que "estamos buscando soluciones".

Roures critica la gestión de la Bundesliga, que comenta que "no sé por qué no se lo han currado un poco más". A su juicio podrían haber puesto más animación en la grada y no las sillas vacías". No obstante, dice que en "en España queremos dar las dos posibilidades, qué está sonando en el campo y cómo sonaría el campo si hubiese gente en las gradas".

Preguntado por el fútbol de los lunes dice que "yo no sé nada y estamos a la espera de que diga el juez". Eso sí, dice que "si no hay público en las gradas, no entiendo por qué no puede haber partido los lunes".

También, reconoce que "estamos negociando que se puedan ver los partidos en las residencias de ancianos".

De la acusación de Sandro Rosell comenta que "es tan ridícula que no vale la pena ni contestarlo y con este señor tengo un juicio porque me espió mi correo, algún día saldrá ese juicio".

