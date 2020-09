Ignacio Camacho habla de su retirada: "La lesión no me deja seguir, después de intentar todo se me han acabado las oportunidades"

Ignacio Camacho ha anunciado su retirada del fútbol, de lo que habla en El Transistor: "Me deja el fútbol, realmente me deja una lesión. Después de intentar todo, se han acabado las oportunidades y me he visto obligado a ello".

Ignacio Camacho anunció que deja el fútbol tras su calvario con la lesión en su tobillo. En El Transistor cuenta cómo fue la decisión: "Me he visto en la obligación. Ha sido difícil, la gente que me conoce sabe que he tenido que pasar bastante como para tomar la decisión".

"He hecho de todo para volver a jugar, y no he podido", cuenta el futbolista, que también comenta que se queda en el Wolfsburgo para formarse como entrenador o director deportivo: "Estoy muy agradecido".