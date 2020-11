Fabio Capello: "Tal vez, el Real Madrid está un poco mejor que el Inter pero no defiende bien"

Fabio Capello es un entrenador leyenda tanto en Italia como en el Real Madrid, que bromea en El Transistor sobre su situación actual, en la que dice que "estoy tranquilo porque la verdad que cuando acabe el partido voy a estar muy bien". Trabaja ahora como comentarista, en ese papel que define "igual de hablador que José Ramón de la Morena"

Sobre su etapa en los banquillos dice que "fue un gran trabajo pero la verdad te quita todo". Además, bromea con que "cuando me voy de casa mi mujer me dice que tiene el día libre".

Reconoce que "mantengo el contacto con Berlusconi y muchas veces voy a ver los partidos en Monza, aunque ahora todo cambia con el COVID".

Ve favorito al Real Madrid

En su opinión, el Real Madrid, que ahora va último de grupo, dice que "el empate no va a valer a ninguno de los equipos, por eso va a ser un partido muy difícil ". Además, señala que "el Real Madrid en la victoria del Clásico y del Huesca me ha parecido un poquito mejor, pero ojo que no defiende bien".

Sobre Hazard comenta que "es un jugador muy importante, capaz de hacer siempre la diferencia".

En su etapa en el Real Madrid, en el que Sergio Ramos sólo llevaba una temporada, recuerda que "trabajaba muchísimo y le encantaba perfeccionar su forma de tirar y centrar...". Recuerda que "estos jugadores que siempre quieren mejorar al final acaban siendo importantes". Aunque sí que reconoce que "ahora no se puede hacer todo eso".

El Inter de Milán que jugará en Madrid

Además, en su opinión, "este año el Inter de Milán es el principal favorito para ganar el campeonato italiano".

Aunque en el encuentro ante el Real Madrid, sostiene que el equipo italiano va a tener un problema principal que es que en esta ocasión no va a tener a Lukaku.

Los entrenadores de ahora

En su entrevista "Ahora tienen 12 personas. Uno hace las estadísticas, otro los toques. La verdad que todo vale...". Por eso, señala que "ahora el trabajo del entrenador es muy diferente...", ya que "ahora los entrenadores tienen a jugadores en Instagram y a las mujeres que hablan y dicen una cosa u otra...".

Capello, técnico visitante en el primer Gamper de Messi

La historia del fútbol quiso que Fabio Capello fuera el entrenador del banquillo visitante el día que Messi jugó su primer Gamper.

Fabio recuerda que "en aquel partido, me acerqué a Rijkaard y le pedí si me lo dejaba prestado un año pero Frank me contestó que lo iban a arreglar para que pudiera jugar más".