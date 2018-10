Bartomeu: "En el Barcelona somos partidarios del derecho a decidir y del diálogo para solucionar el conflicto político"

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu , explica en El Transistor cómo están gestionando internamente en club el tema político en Cataluña, una medida que apoya el "72% del club". Sobre los objetivos de la temporada dice que “nuestro objetivo económico es ganar La Liga, llegar a la final de la Copa y a cuartos de final de la Champions”. También, habla de la polémica de Gerard Piqué con el vídeo de Griezmann y de la ausencia de Messi en el premio 'The Best'.

AUSENCIA EN LOS MEDIOS: Bartomeu reconoce que "no soy de hablar mucho", ya que "prefiero que hablen más los jugadores o el cuerpo técnico que son los protagonistas".

LA DESPEDIDA DE JUAN CARLOS NAVARRO: Asegura que "es un jugador que nos gustaría que estuviera eternamente". Explica que "a final de temporada se decidió la retirada y lo más importante es que ahora va a seguir en nuestro staff técnico".

¿JUGAR UN PARTIDO DE LIGA EN ESTADOS UNIDOS?: el presidente azulgrana ve positiva la posibilidad de jugar un partido en Estados Unidos. Asegura que "es una decisión que no me corresponde a mí" pero no lo ve con malos ojos, ya que "puede permitir a la Liga competir con otras Ligas y además es algo que beneficia a los principales competidores". Además, cuenta que "hemos explicado el proyecto a los capitanes y lo ven bien, como una oportunidad para vender la marca del FC Barcelona". De todos modos, deja claro que "si no hay una concordia de todos, no se jugará el partido".

¿SE PUEDE POLITIZAR EL GIRONA-BARÇA EN EEUU?: Bartomeu considera que "los clubes nos tenemos que alejar del debate político". Reconoce que "la política es evidente que está en el fútbol" pero cree que "es un tema más de los afiocionados que pueden ir al campo y manifestarse como consideren".

VIDA POLÍTICA EN CATALUÑA: el presidente azulgrana dice que la decisión del club con la política es "no tomar nunca partido", aunque sí que cree que "tenemos que defender una serie de valores y principios". Considera que "somos un club muy arraigado a Cataluña pero tenemos la vista puesta en el mundo entero". También, comenta que "en el Barcelona somos partidarios del derecho a decidir" y señala que "esta forma que tiene el club de tratar el tema político es respaldado por más del 70% de los socios".

DIÁLOGO COMO FORMA DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO: el mandatario blaugrana sostiene que "el Camp Nou es un claro ejemplo de respeto, libre y un fiel reflejo de lo que sucede en Cataluña" y comenta que "desde el club siempre hemos pedido el diálogo como forma para solucionar el conflicto".

¿HA HABLADO CON PEDRO SÁNCHEZ?: sobre su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que "le conocí cuando todavía no era presidente" pero deja claro que "no hemos hablado todavía nada desde que está en La Moncloa".

¿MESSI FUERA DEL 'THE BEST'?: de la ausencia de Leo Messi en los premios 'The Best', ironiza que "es normal que no esté ya que está en otra categoría".

CRISTIANO EN LA JUVENTUS: Bartomeu prefiere "no entrar a valorar si el Real Madrid es mejor que Cristiano". Respeta lo que dice Leo Messi de que el equipo blanco pierde sin Cristiano, ya que "él sabe mucho más de fútbol que yo". De todos modos, tiene muy claro que "con el fichaje de Cristiano Ronaldo, la Juventus es el equipo que más crece".

LA NOCHE DE LA DERROTA ANTE LA ROMA: Bartomeu cuenta a José Ramón de la Morena” lo mal que lo pasé la noche en la que caímos eliminados en Roma”. Reconoce que “fue una derrota muy difícil de digerir y para nosotros fue un batacazo muy grande”. Aunque eso sí, destaca ”la reacción del equipo y cómo consiguió después jugar y ganar un doblete a final de temporada”.

POLÉMICAS CON GERARD PIQUÉ: el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, resta importancia a la retirada del carné de conducir a Gerard Piqué, ya que "es un tema que afecta más a su faceta personal". Sobre el documental de Griezmann que grabó una empresa del '3' azulgrana señala que "hablamos internamente con él sobre el tema de Antoine Griezmann pero todo quedó en un tema de vestuario". De todos modos, deja claro que "la relación con Piqué es muy buena pero cuando tengo que decirle algo se lo digo sin ningún problema".

ERNESTO VALVERDE: Asegura que "es un entrenador muy de club que además utiliza muy bien todos sus recursos". Reconoce que "la relación entre ambos es muy fluida" y "no ve inconveniente para sentarnos a hablar en un futuro". De hecho, preguntado por los entrenadores de la próxima temporada deja muy claro que "la prioridad no es otra que Ernesto Valverde".

POLÉMICA DE ABIDAL: "El trasplante de Abidal se hizo de forma impecable, todo lo nuevo que está saliendo es falso, no estamos preocupados con ese tema"

SANDRO ROSELL: El presidente azulgrana se muestra muy en contra de la situación actual del expresidente Sandro Rosell. Asegura que "está en prisión provisional de una forma injustificada" y cree que "no tiene ningún sentido que siga ahí después de 18 meses, cuando hay gente que ha hecho lo mismo que él y está en libertad". También, reconoce que "he ido a visitarle dos veces".