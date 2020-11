Enrique Cerezo: "La FIFA debería obligar a las federaciones los mismos controles preventivos de aquí"

Enrique Cerezo valora en El Transistor la mala noticia de la semana que ha recibido como presidente del Atlético de Madrid, como fueron los positivos en coronavirus de dos jugadores de su plantilla como son Luis Suárez y Lucas Torreira, por un "asado", tal vez algo irresponsable en la Selección de Uruguay.

El protocolo que evitaría más contagios en partidos internacionales

Ante esta situación, Cerezo explica que "personalmente no he hablado con la Federación de Uruguay, lo único que me he limitado a decir es que lo mismo que aquí la Liga española nos exige una serie de controles que cuando un jugador nuestro vaya a esos países tengan el mismo control".

Reconoce la labor del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que cree que "no ha debido tenerlo fácil para tomar esta decisión", ya que "muchos clubes la publicidad que tienen es de casas de apuestas".

Cerezo asegura que "el mundo entero está viviendo una situación económica complicada". De hecho, cree que "estamos más para que nos den que para invertir nosotros". Por eso, se muestra partidario de que "si se limitan nuestros ingresos, deberíamos pagar menos tanto al CSD como a la Federación".