Emili Rousaud: "Si ganamos, preguntaré a los socios si quieren poner al estadio el nombre de Messi"

El FC Barcelona está en campaña electoral, desde hace algunas semanas, tras la dimisión de Josep María Bartomeu. Por eso en El Transistor, queremos conocer la idea que pretende desarollar Emili Rousaud, que se alegra de "haber tenido de momento el placer de presentar nuestra candidatura".

De Bartomeu comenta que "le mandé un mensaje cuando presentó su dimisión y le di la enhorabuena por todo lo conseguido. reconoce que "no me respondió al mensaje".

Como entrenador, apuesta por la continuidad de Ronald Koeman y cree que sería interesante que "hubiera un director deportivo con él de renombre", aunque no se atreve a confirmar el nombre. Eso sí, del técnico holandés, dice que "es un miembro del Dream Team y tiene raíces en el Barcelona y no es como el caso que no compartíamos de Setién". Además, entre las candidaturas, señala que "nosotros tenemos un proyecto muy distinto" y prefiere no hablar de alianzas.

¿Reencuentro entre Messi y Griezmann?

De su propuesta de que el Camp Nou, lleve el nombre de Messi, señala que "principalmente no hay que esperar a perder a los mitos, para que hacerles un homenaje". Por eso, señala que "es algo que preguntaría a los socios", pero que "Messi se ha ganado".

Sobre la posibilidad de recuperar a Neymar, deja claro que "debe ser porque acabe contrato el jugador" y avisa que "tendría que retirar su demanda cont. Asimismo, anuncia que "estamos trabajando en un fichaje de relumbrón pero hasta que no tengamos nada comprometido no vamos a anunciar el nombre".