Doctora Elena Múñez: "La semana que viene va a ser la más dura de todas"

La doctora afirma que el número de casos está aumentando de manera exponencial y que de momento no se ha notado ningún descenso de la cifra. Asegura que la próxima semana será la más dura de todas las vividas hasta ahora porque se verá un aumento del número de casos y que espera que en la siguiente ya se empiece a ver una estabilización de los ingresos.

Respecto a los test de detección rápida comprados por el Gobierno explica que lo que hacen es detectar si has estado en contacto con el virus y has desarrollado anticuerpos contra él: "Se hacen en sangre pero no permiten detectar una enfermedad activa". Es decir, que no detectan si tienes la enfermedad en ese momento, sino si ya la has tenido.

"Significa que lo has tenido, que lo has superado y lo más probable es que ya no lo vayas a tener porque has desarrollado anticuerpos", afirma.

Además, la doctora Múñez explica cómo convivir con una persona que está infectada por coronavirus y responde a algunas de las dudas que están más presentes entre la población, como por ejemplo, si el coronavirus es débil contra los antibióticos.

Seguro que te interesa:

Sigue la última hora del coronavirus