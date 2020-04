Dani Martín: "Ojalá que los aplausos a los sanitarios se conviertan en más recursos y más medios para ellos"

Dani Martín cuenta en El Transistor cómo vive el confinamiento por el coronavirus. "Me siento muy afortunado, vivo este confinamiento desde un lugar privilegiado", afirma el artista, que también habla de su nuevo disco, del Atlético o de Joaquín Sabina.

"Es un momento para estar unidos y para ayudarnos", comenta Dani Martín en El Transistor. El artista atiende a José Ramón de la Morena para contar cómo lleva el confinamiento: "Vivo este confinamiento desde un lugar privilegiado, me siento muy afortunado".

El cantante opina que se debería "aprender y valorar" a todas las personas que lo están "dando todo": "Ojalá y que los aplausos sanitarios se conviertan en más recursos, más medios para ellos".

Además, Dani Martín admite que el deporte siempre le ha ayudado para componer: "Me gusta mucho hacer deporte, el boxeo... El deporte me ayuda y me viene mejor para componer".

Sabina o Serrat también tienen un hueco especial para Dani Martín: "Conocer a Joaquín es un regalo, está por encima de lo político y es como una persona que cae bien a todo el mundo".

Sobre su disco, reconoce que no hay fecha fija por la situación, y afirma que han hecho un "trabajo excelente".