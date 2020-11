Dr. Cugat: "Sea del equipo que sea, a cualquier jugador que ha venido a pedir mis servicios le he atendido"

Ramón Cugat es una eminencia de la traumatología que ha intervenido con éxito a muchos jugadores de fútbol. Asegura que siempre le ha gustado mucho el fútbol pese a que finalmente se decantara por la medicina: "Siempre me ha apasionado el fútbol, jugué 6 años en el Barça y lo hacía como extremo".

Víctor Font le ha prometido que si es elegido presidente del FC Barcelona será el encargado de la coordinación médica del club, y él asegura que desliga estar en el Barça de cualquier vinculación política. También explica que no se conocían antes de que lo propusiera formar parte de su equipo: "Siempre me he dedicado al fútbol y al deporte y lo que me pide Font es colaborar en toda la patología preventiva y tratamiento de los deportistas de todas las secciones del Barcelona".

"Sea del equipo que sea, a cualquier jugador que ha venido a pedir mis servicios le he atendido", explica con humildad el doctor. Sobre la lesión de Gerard Piqué no ha querido dar un veredicto firme: "El miércoles veremos la rodilla de Piqué, esperemos que vaya todo bien". Asegura que todavía no puede decirse que el jugador vaya a perderse la temporada.