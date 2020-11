Carmelo Ezpeleta: "Como español me alegro de que ganen los españoles, pero como CEO de Dorna tengo que ser imparcial"

Ayer terminó el Mundial de motociclismo y Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, analiza esta atípica temporada y hace balance en El Transistor. Asegura que tiene que ser "imparcial" en su posición, porque aunque se alegre por los motoristas españoles, tiene una relación muy estrecha con todos los corredores: "Como español claro que me alegro de que ganen los españoles pero como CEO de Dorna tengo que ser imparcial".

"Hubo una semana en la que dudamos sobre si se podría celebrar el Mundial pero nos pusimos a trabajar y teníamos claro que saldría adelante", explica, sobre lo difícil que ha sido llevar a buen puerto esta temporada de motociclismo. Los jugadores decidieron hacer un homenaje a su buena gestión que ha sido reflejada en una foto impresionante:

"Los pilotos me pillaron por sorpresa en el momento de la foto y me emocioné mucho. Ha sido un trabajo de mucha gente y me emocioné por eso. Me hizo mucha ilusión, no me lo esperaba", cuenta emocionado. Asegura que el mundial ha sido peor en lo económico pero que prefiere no hacer balance de ese aspecto. También se muestra positivo con la próxima temporada, y si no, asegura que también lo sacará adelante. "Espero que el próximo Mundial pueda empezar ya de forma normal, pero si en marzo hay que comenzar como lo hemos hecho hasta ahora, así lo haremos. Lo importante es que se pueda realizar en sus fechas", dice.