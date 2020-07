Bruno Soriano: "El fútbol es para disfrutar y por el dolor no podía hacerlo"

En El Transistor hablamos con el ya exjugador histórico del Villarreal, Bruno Soriano, después de haber podido confirmar la recuperación de su grave lesión, lo que le ha permitido dejar el fútbol en el campo. Reconoce que "me hubiese gustado jugar hasta los 40 como Joaquín pero no ha podido ser".

Explica que "a mucha gente le ha sorprendido que me retire después de haber vuelto a jugar pero la realidad es que estoy sólo para jugar unos minutos y la verdad es que no estoy al 100%". Señala que "hay muchas cosas que la gente no sabe como que se me hincha la rodilla y tengo muchas molestias en la espalda".

En su opinión, para poder jugar al fútbol "hay que saber disfrutar y la realidad es que yo no podía hacerlo por el dolor".

Además, reconoce que "uno de los que mejor me ha entendido es Santi Cazorla que ha vivido lo mismo que yo y además en su caso, él ha tenido que tomar una decisión muy complicada de marcharse".

De cara al futuro, dice que "de momento quiero pensar muy bien lo que quiero hacer y, después, formarme bien y estar preparado para ello... no quiero ir a algún sitio por mi nombre".

