Bernd Schuster: "El Real Madrid pone muchas facilidades; tres equipitos le han hecho ocho goles"

Bernd Schuster, exentrenador y exjugador del Real Madrid, lamenta la facilidad que pone el Real Madrid para defender y recibir los goles. "Hoy el Madrid tenia que ganar como fuera, pero da muchas facilidades defensivas a los rivales". Recuerda que "el grupo tiene 3 equipitos y te han hecho 8 goles"

Preguntado por el posible interés del Real Madrid en David Alaba, asegura que "Alaba es una joya, yo me lo quedaba con los ojos cerrados".

El técnico alemán se ha referido a la situación de Karim Benzema y Vinicius Jr, a lo que cree que "no hay que tomarse muy en serio este tipo de comentarios de Benzema a Vinicius, porque eso se puede decir en un partido y no más...pero por otro lado creo que a Vinicius eso no le afecta".

De la entrada de Vinicius Jr y Rodrygo Goes, al final del encuentro, dice que Se nota que tiene confianza en ellos pero no en el resto de los del banquillo"