Antonio Esteva: "El deporte y la radio son ritmo y Radioestadio va a tener mucho ritmo"

El nuevo director de Radioestadio, Antonio Esteva , explica en El Transistor sus sensaciones en su nuevo papel en el equipo de deportes de Onda Cero. Comenta que "si por algo no dude en aceptar esta oportunidad es porque voy a trabajar con el mejor equipo de periodistas".

Antonio Esteva recuerda en El Transistor sus primeros pasos en Atresmedia de la mano de La Sexta y donde comenzó sus narraciones con Andrés Montes. Cuenta que "no teníamos apenas ordenadores y tuvimos que preparar un Mundial. Fue una aventura como la de ahora".

Respecto al medio de comunicación en el que va a trabajar cuenta que "si por algo me hice periodista fue por la radio". Y añade que "desde que despertaba y hasta que me acostaba escuchaba la radio". "Las retransmisiones deportivas me marcaron. Quiero transportar la emoción del momento para que el oyente lo disfrute", afirma.

Respecto a Radioestadio cuenta que "la gente va a saber que tenemos un sello indiscutible. Marca Radioestadio, marca Antonio Esteva, marca El Transistor y marca Onda Cero". Deja claro que "va a tener mucho ritmo, el deporte y la radio son ritmo". Y destaca que "estamos viendo el crecimiento del fútbol femenino. Cada equipo y evento va a tener su hueco en Radioestadio".

Sobre sus orígenes cuenta que "soy el único madrileño de mi familia. Aunque tengo muchas mezclas". De su formación cuenta que "tenía vocación de médico. Pero todo comenzó con mis chapas, el fútbol y esas cosas de pequeño. Quería contar historias y que el evento fuese lo importante".

Antonio Esteva responde a los que serán sus compañeros en Radioestadio, como Edu Pidal, Alfredo Martínez, Mister Chip o Javier Ruiz Taboada. ¿Estará en las noches de El Transistor? ¿Le entrará el gusanillo de narrar los partidos?