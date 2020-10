Álvaro Cervera: "Todavía nos creemos que estamos jugando contra el Real Madrid"

José Ramón de la Morena entrevista al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, en El transistor, después de su sonada victoria en el Alfredo Di Stefano ante el Real Madrid.

Asegura que le gustaron las palabras de Zidane después del partido y recuerda que le "saludó muy cariñoso y humilde".

Además, comenta que la victoria en Madrid solo son tres puntos, "pero es verdad que venimos de muy abajo" y confiesa que todavía no se creen que están "jugando contra el Real Madrid". Por otro lado, explica cómo reaccionó cuando vio la alineación de Zidane.

Asimismo, insiste en que entrenar a un grande no es algo que me "quite el sueño" y comenta que su intención no es que se fijen en él los grandes equipos. "Estoy muy contento en Cádiz", dice.

