El debate de los jueves: ¿Crees en una nueva remontada del Barça en el Camp Nou?

Héctor Fernández y Roberto Gómez creen que no habrá remontada en el Camp Nou mientras que Alberto Pereiro y Alfredo Martínez creen que si serán capaces de hacerlo. De los cinco oyentes, cuatro no creen que el Barcelona se clasifique para las semifinales y hacen mención a la actuación arbitral en la anterior eliminatoria. En la página web de Onda Cero, el 77% cree que los azulgranas no volverán a repetir otra remontada histórica mientras que en el twitter de El Transistor, el 58% piensan que el Barcelona no será capaz de dar la vuelta al marcador.