Luis de Marcos, enfermo de esclerosis múltiple, reclama en Te Doy mi Palabra de Isabel Gemio el derecho a morir dignamente

Luis de Marcos está en una cama hospitalaria situada en medio del salón de su casa, tiene dos sensores para subir y bajar y duerme conectado a una máquina para no dormir asfixiado. Tiene un programa del ordenador que maneja por voz y necesita ayuda para todo.

El 14 de marzo Luis y su familia iniciaron una campaña en Facebook que se llama Por el derecho a una muerte digna. En los últimos días han iniciado una campaña en la plataforma Change,org llamada 'Por la legalización de la eutanasia, que Luis de Marcos pueda morir dignamente' que cuenta con más de 6.300 firmantes.

Pidió la sedación extrema pero los médicos se han negado

Pidió la sedación extrema pero los médicos se han negado. Estuvo ingresado en un centro de la Comunidad de Madrid para enfermos terminales, Fundación Vianorte Laguna, vinculado al Opus Dei. La Iglesia se opone a proporcionar cualquier sedación.

Ahora recibe cuidados paliativos en su casa. En Madrid más de la mitad de camas disponible para cuidados paliativos son centros privados concertados. Esperanza Aguirre fue la que en 2010 firmó convenios con estas entidades religiosas. Convenio que ha continuado Cifuentes por 35 millones de Euros.

En marzo se aprobó en La Comunidad de Madrid la Ley Muerte Digna. No es una ley de eutanasia, ni de suicidio asistido. Reconoce el derecho a la sedación solo en situación de agonía, pronóstico vital de pocos días y en situación terminal (enfermedad incurable, avanzada y progresiva).

El Congreso está debatiendo la Ley de la muerte digna (propuesta por Ciudadanos) que también excluye la eutanasia y el suicidio Asistido. Unidos Podemos presentó en enero la ley de la eutanasia y fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios.

La Asociación Muerte Digna ha dicho sobre el caso de Luis que una vez más, ninguna de estas leyes garantizan el derecho a morir con dignidad.

Esclerosis múltiple, una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en España

Con 45.000 personas afectadas en España, la esclerosis múltiple es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes. Se produce porque el sistema inmunitario ataca por error componentes del propio sistema nervioso. Los pacientes suelen sufrir, entre otros problemas, pérdida de sensibilidad y vigor en las extremidades, dificultades crecientes para coordinar los movimientos, sensación de falta de energía y, con el tiempo, discapacidad.

Es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central. Muy común entre la población de 20 a 30 años. No se puede pronosticar, es una enfermedad caprichosa que puede variar mucho de una persona a otra. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal.

Se da con más frecuencia (más del doble) en mujeres que en hombres. No se conoce su causa ni su cura.

El año pasado se dieron a conocer los resultados de una investigación que podría frenar la enfermedad. Un fármaco eficaz, el Ocrelizumab, que se encuentra en fase avanzada de desarrollo pero aún no está aprobado, frena la progresión de la esclerosis múltiple con efectos secundarios tolerables, según tres ensayos clínicos presentados en la revista The New England Journal of Medicine.