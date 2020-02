Elio Berhanyer: "Me gusta más sentirme querido que admirado"

Elio repasa su dura infancia y sus aspiraciones cuando era pequeño. Reconoce que le hubiese gustado ser arquitecto, pero al ser de una familia humilde no pudo serlo. Habla sobre su padre, una figura importantísima en su vida, al que sigue recordando con mucha admiración y cariño. "Mi infancia no ha sido buena, ha sido terrible. He pasado hambre y lo he pasado muy mal", recalca.

También nos cuenta cómo eran algunas de las celebridades a las que conoció, Ava Gardner o Dalí, del que dice que ha sido muy amigo. También opina sobre la moda hoy en día y afirma que la moda low cost es otro mundo diferente.