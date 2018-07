Ivan Basso deja el Tour a causa de un cáncer de testículo

El italiano Ivan Basso, compañero de Alberto Contador en el Tinkoff-Saxo, anunció que abandona el Tour de Francia debido a que se le ha detectado un cáncer en el testículo izquierdo que requiere cirugía "lo más pronto posible".

Basso, que arrastraba molestias testiculares desde una caída en la quinta etapa, fue sometido a pruebas médicas en Pau, donde descansa hoy el pelotón, y se le detectó "un pequeño cáncer testicular", según explicaron el propio corredor y el médico del equipo.

El ciclista varesino, de 37 años y doble ganador del Giro (2006 y 2010), explicó que arrastraba un dolor fuerte desde el comienzo del Tour que se intensificó después de la contrarreloj.

Las pruebas realizadas en Pau detectaron el peor pronóstico y debe ser trasladado a Italia para someterse a una operación "lo antes posible".

"Sufrí una caída en la quinta etapa y me di un golpe en los testículos. Tuve fuertes dolores y no se me iban. Después de la crono me dolía más", explicó.

"Me han hecho análisis en el hospital y ha llegado la peor noticia. Debo dejar el Tour. Lamento no poder ayudar a Alberto Contador, pero espero verlo de amarillo en París", explicó Basso, segundo en el Tour 2005.

Contador, al lado de su compañero, habló en representación de todo el equipo Tinkoff.

"Ha sido un golpe duro para todos, pero lo primero es lo primero. Ahora queremos que empiece el tratamiento para solucionar el problema. Daremos el cien por cien para ofrecerle el maillot amarillo en París", dijo el ciclista madrileño.

Contador habló de su especial relación con Basso en los últimos meses: "Llevamos 120 días juntos y espero verlo de nuevo dentro de dos semanas en París".