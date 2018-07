Escucha en directo el Juventus - Real Madrid y el Real Sociedad - Manchester United

Este martes, desde las 20:30, vive la magia de la Champions en Radioestadio. Desde el Juventus Stadium, no te pierdas el Juventus - Real Madrid. Los de Ancelotti necesitan no perder para sellar matemáticamente la clasificación, y la victoria les dejaría el primer puesto de grupo casi en el bolsillo. Los de Turín necesitan la victoria si no quieren jugarse el pase en los dos últimos encuentros. Con la narración de Alejandro Romero y Fernando Burgos, y los comentarios de Iván Helguera y Ricardo Gallego.

Y desde el estadio de Anoeta, no te pierdas el partido entre la Real Sociedad y el Manchester United. Los donostiarras necesitan los tres puntos para poder seguir soñando con el pase a los octavos y para pelear el tercer puesto que da plaza en los dieciseisavos de la Europa League. Con la narración de Gorka Acitores e Iñigo Taberna y los comentarios de Gica Craioveanu. Además, Raúl García de Loza estará muy pendiente de ambos partidos para comentar las jugadas polémicas.

Vive la magia de la Champions en Radioestadio con Javier Ares, Javier Ruiz Taboada y todo el equipo de deportes de Onda Cero. Y a las 00:00, todos los protagonistas y el mejor análisis de los partidos en Al Primer Toque con Héctor Fernández. No te lo pierdas.