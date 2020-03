María Jesús Álava Reyes: "Sonreír no es olvidar, no es traicionar; es vivir, pero vivir con esperanza"

María Jesús Álava Reyes nos cuenta que la psicología acude en nuestra ayuda en estos difíciles momentos. No hay excusas para no practicar las técnicas que nos permitirán alcanzar nuestro equilibrio emocional y mejorar nuestro estado de ánimo. Y nos habla de cómo debemos actuar en casa con los niños, ya que para los más pequeños el no poder salir de casa está siendo muy complicado.

Nos cuenta que, de manera completamente gratuita, en su página web podemos acceder al taller de "La Inutilidad del Sufrimiento". En ella hay un total de 10 vídeos, donde podrás aprender algunas de las principales técnicas, herramientas, estrategias y pautas para entender la vida como un presente, lleno de oportunidades, que hay que aprovechar día a día. Este es el índice de capítulos que podrás ver: Afrontar la vida con optimismo, pensamientos automáticos, autocontrol, respiración, relajación, parada de pensamiento, autoinstrucciones, ejemplos prácticos, ejemplos de autocontrol de la Ansiedad