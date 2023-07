Virginia Torrecilla: "El Villarreal es el sitio dónde puedo volver a disfrutar del fútbol"

Virginia Torrecilla inicia una nueva etapa en el Villarreal. Explica los motivos del cambio: "Sabía que era difícil tener minutos en el Atleti y por eso pensé en la opción del Villarreal. Creo que es el sitio en el que puedo volver a disfrutar del fútbol".

"Empecé a trabajar mucho. No estaba a mi 100% pero hiciera el esfuerzo que hiciera no llegaba mi momento. Ha sido uno de los peores años por el hecho de que hiciera lo que hiciera nunca tenía recompensa. No tenía ganas de entrenar porque sabía que era imposible entrar en el once o siquiera tener minutos. El último periodo con el Atlético se me veía triste y yo también lo notaba", añade al respecto.

Y sigue muy pendiente del Mundial: "No voy a poder ver a la Selección porque estamos entrenando. Es una hora muy mala. Estamos súper atentas a ellas. Claro que añoro estar ahí pero disfruto mucho viéndolas".

"Firmaría ahora mismo llegar a semifinales, pero el factor suerte en una competición como esta cuenta mucho. Mojarse es difícil. Es muy Cholo pero partido a partido", reflexiona.