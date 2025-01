Vedat Muriqi: "Los árbitros tienen que dejar jugar al fútbol"

El RCD Mallorca está siendo una de las revelaciones de la temporada en Primera División. El equipo bermellón marcha sexto tras la mitad de la temporada y, aunque aún es pronto, sueña con acabar la temporada en posiciones europeas. Una de las estrellas del equipo es el kosovar Vedat Muriqi, convertido desde hace años en ídolo en la isla.

El delantero ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde se ha mostrado autocrítico con el inicio de año del equipo. "La temporada está yendo bien, pero 2025 lo hemos empezado mal. Solo necesitamos una victoria o un buen partido para seguir donde lo dejamos el año pasado. Aún así estamos sextos", explica. También hace autocrítica con respecto a su rendimiento, aunque se muestra "seguro" de que va a poder "romper esta mala racha".

A pesar de todo, Muriqi tiene claro cuáles son los objetivos del equipo. "Es pronto para hablar de Europa. Nuestro objetivo es salvarnos lo antes posible y luego, lo que nos de, para ir a Europa".

Esta temporada está siendo, además, la primera de Jagoba Arrasate al frente del equipo bermellón, hacia el que el kosovar se deshace en elogios. "Han cambiado muchas cosas con respecto al año pasado. Los entrenamientos son más intensos y el juego ha cambiado mucho. El míster quiere jugar con balón, más intensidad y más ataque", cuenta.

Y eso que el equipo viene de una histórica campaña que culminó con la final de la Copa del Rey, en la que cayó en la tanda de penaltis ante el Athletic. "El año pasado no imaginábamos llegar a la final de Copa", reconoce un Muriqi que asegura que "estaba casi seguro de que íbamos a ganar" porque "notaba que el Athletic tenía mucha más presión que nosotros".

Como premio a esa final de Copa, el Mallorca ha jugado hace apenas unas semanas la Supercopa de España, en la que cayó derrotado en semifinales ante el Real Madrid. Su paso por el torneo también estuvo marcado por los incidentes que sufrieronlos familiares y aficionados de la plantilla mallorquinista a la salida del estadio. "Mi familia no fue a Arabia porque me imaginaba que la organización no sería buena (…) Creo que tenemos mejores estadios en España, pero el fútbol ha cambiado mucho y ahora manda el dinero. Si lo tienes eres el rey, si no te vas a Arabia", critica el delantero kosovar.

Otra de las críticas de Muriqi apunta hacia los árbitros, de los que dice que "tienen que dejar jugar más al fútbol", especialmente después de las polémicas que han rodeado los partidos del equipo mallorquinista esta temporada. "En el VAR también tienen que valorar que el fútbol no lo puedes ver en foto. Nos estamos alejando del fútbol normal", sentencia.