Toni Nadal: "Si Rafa pierde no tendré el mismo disgusto que si perdiera con Rublev"

Rafa Nadal sucumbió en el primer partido de las Finales ATP ante los potentes golpes de un Fritz que se llevó la contienda en dos sets, por 7-6 (3) y 6-1. Ahora el español se la juega en el segundo partido para segui con opciones ante el canadiense Félix Auger-Aliassime que curiosamente está entrenado por su tío Toni Nadal que reconoce que "algo incómodo es. Juega mi sobrino que siempre quiero que gane ante un chico que yo entreno".

"Es una situación peculiar pero por otra parte, pienso pase lo que pase no será tan grave para mí. No te diré quién quiero que gane pero si Rafa pierde no tendré el mismo disgusto que si perdiera con Rublev", explica Toni.

Se sentará en el banquillo del canadiense, "es lo normal que me siente en el banquillo de un jugador al que estoy entrenando". Ha visto un rato a Rafa Nadal pero no le ha visto entrenar. "Desde el último US Open mi sobrino solo ha jugado en París. En los torneos va cogiendo la forma a medida que juegas partidos. El problema aquí es que ya desde el primer partido te toca un top ten".

Sobre si firma una temporada la mitad de buena que la que se va para Rafa el próximo año dice sin dudar que sçi porque eso supondría ganar al menos un Grand Slam.