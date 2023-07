¿Tiene posibilidades Osasuna de jugar la Conference con un recurso al TAS?

Jorge Vaquero, abogado, experto en derecho deportivo y director del despacho VSports Legal, explica el motivo de la sanción a Osasuna aunque considera que se debería valorar más circunstancias: "Teniendo en cuenta los precedentes puede ser una consecuencia lógica. Pero nadie se le escapa que este caso puede ser injusto. Este Osasuna no tiene nada que ver con el de hace diez años. El propósito de la norma lo entendemos pero no puede ser una consecuencia eterna. Debería fijarse un plazo de tiempo prudencial en los que se pueda sancionar esa consecuencia".

Respecto al recurso al TAS cree que los casos anteriores no benefician nada al club rojillo: "Posibilidades siempre hay. El TAS es un organismo independiente y no está viciado del panorama anterior. Las decisiones anteriores en estos supuestos no son nada positivas para Osasuna. El caso más parecido es el de Besiktas en 2013 y el TAS confirmó la decisión de UEFA".