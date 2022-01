Tertulia: "Lo de Umtiti es un tocomocho financiero de quitarse el sombrero"

Empezamos la tertulia con la noticia sorprendente del día. La renovación de Umtiti con el Barcelona: "Esto demuestra que el fairplay financiero se puede esquivar pero también es una patada adelante porque si no consiguen vender a Umtiti el jugador va a cobrar igual", asegura Látigo Serrano.

Evidentemente la noticia ha sorprendido porque no es una renovación por motivos deportivos: "Se está intentando blanquear la operación. El mismo día que se le renueva se cuenta que quiere seguir vendiéndole. No discuto que sea bueno o malo pero es del todo surrealista", cree Edu Pidal. No opina lo mismo Alfredo Martínez que lo ve como un gran movimiento de los azulgrana: El Barcelona ha hecho perfecto. Le ha dado una vuelta a la ley del fairplay pero hemos vivido una pandemia que ha dejado a los clubes tiritando".

Y el miércoles de miden los azulgrana con el Real Madrid en la Supercopa de España. Un partido en el que para Látigo Serrano "el Real Madrid tiene poco que ganar y mucho más que perder porque llega como favorito". Alfredo Martínez considera que en este tipo de torneos "se diluye el favoritismo y se iguala todo y hay muchos condicionantes".

Y debatimos sobre la Supercopa de España en Arabia Saudí. Hay tres años más firmados allí. Hay dos conclusiones. Por un lado que el formato es un acierto, por otro que ir a Arabia Saudí no tiene sentido, más que el económico.