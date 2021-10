Tertulia: ¿Ha sido Laporta injusto con Koeman?

Tras la salida de Koeman siguen las reflexiones En la tertulia comenta Susana Guasch que "ha terminado el calvario para Koeman....llevaba 14 meses luchando contra todo, contra viento y marea con un equipo mediocre". Mirando a Xavi, Látigo Serrano cree que es la opción que con la que más paciencia se va a tener: "Solo por el hecho de ser Xavi, se le va a dar cuartelillo; si el equipo va mal se mirará al palco, no al banquillo. Pero es un escudo para Laporta"

Gerard López piensa que la misión de Xavi sería volver a tener el control del vestuario: "Yo creo que Koeman había perdido ciertas riendas del vestuario". Roberto Gómez ve un problema: "Me parece un error que Xavi entrene a cuatro o cinco ex compañeros. Creo que le puede temblar el pulso. Va a ser un problema importante".

Feliciano López defiende a Koeman y considera que Laporta ha sido injusto con él: "Lo que le han hecho a Koeman no me parece normal, el Barça ha sido muy injusto con él y no le han tratado como se merece, no le han tratado como merece un entrenador de ese club. La mayor parte de culpa no la tiene Koeman, y es el primero que se va fuera. Que el problema del Barça sea Koeman, me parece increíble"

Y mirando a Laporta, Roberto Gómez se muestra muy crítico con su gestión y solo la salva en un tema: "En lo único que me ha gustado Laporta es en ser leal con Florentino Pérez y el Real Madrid en lo de la Superliga. En lo demás ha sido un chapucero"