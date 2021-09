Tertulia: "Lo de Koeman de hoy es un acto de provocación"

El Barça cayó 3-0 en Lisboa, un resultado que deja, aún más, contra las cuerdas a Koeman. Edu García cree que el holandés está pidiendo a gritos su destitución. “Lo de hoy de Koeman creo que es un acto de provocación, creo que desde la provocación quiere que pase algo. También hay jugadores que deberían de respetar hasta la extenuación ese escudo”.

Misterchip puso también el foco en el entrenador holandés: “El problema del Barça es un problema de entrenador”. Para Cayetano Ros el culpable es el presidente culé. “El principal responsable es Laporta porque sigue sin tomar decisiones”. Gerard López apuntó hacia el máximo dirigente del club. “Ya va siendo hora de que el presidente saque la personalidad que sabemos que tiene”, señaló.

"Cuando parece que remontas el vuelo vuelves a nada, y en Europa ya son muchas. Puedes entender que te pase el Bayern por encima pero no el Benfica. En Europa se ven todas las costuras, ahí no engañas a nadie. Koeman se ha pegado un toro en el pie, lo de los tres centrales ya chirría. No veo otra solución que pasen cosas de una vez por todas. Pero creo que no quieren tomar decisiones en caliente y esperar a que pase el partido contra el Atleti", añade el exjugador azulgrana.

Xavi Hernández, Roberto Martínez, Pirlo, posibles sustitutos de Koeman

Para Alfredo Martínez uno de los grandes errores del entrenador blaugrana fue retrasar a De Jong tras quitar a Piqué. “El jugador más resolutivo del Barça era Frenkie De Jong y lo ha tocado. Cambiar el dibujo y volver a jugar con tres centrales es un error”, sentenció. Además, cuenta que la directiva tiene tres nombres sobre la mesa para relevar al holandés: Roberto Martínez, Xavi Hernández y Pirlo.

"El Barça tiene que saber gestionar su cambio de ciclo"

"El Barça llega un momento que no puede seguir emitiendo señales desconcertantes, falta algo a lo que acogerse y todas las partes involucradas no están de acuerdo, presidente con entrenador, entrenador con presidente. No hay una línea que diga que el Barça quiere ser esto. Siempre que hay un cambio de ciclo hay problemas, el problema es si eso se alarga", resalta Segurola y asegura que la escuadra culé tiene la autoestima por los suelos. "Está en un grado de desconfianza y de debilidad mental muy grande".

"Cuando tenías a Luis Suárez y a Messi estabas seguro de que ibas a ganar en Kiev, pero ahora no. El Barça lo tiene muy mal para clasificarse a octavos de Champions", finaliza Segurola.