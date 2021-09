Tertulia: "Esta Selección es un desastre defensivamente"

LEER MÁS España se impone a Kosovo y toma oxígeno en la clasificación del Mundial

Tras la victoria de la Selección ante Kosovo analizamos en la tertulia de Radioestadio Noche lo sucedido en el encuentro y el parón de selecciones. Enrique Ortego cree que el "balance de los tres partidos es negativo pero sale reforzado en la clasificación. Defensivamente hemos sido un desastre y Kosovo ha tenido ocasiones más claras que la Selección". El adjetivo de Cayetano Ros para el encuentro es de "calamitoso".

Surge una pregunta, ¿Engancha esta Selección? En ese sentido, Alexis Martín Tamayo (Misterchip) no entiende ese desapego a la Selección. "El que es del Alavés si pierde cuatro partidos seguidos no se desapega, no sé por qué con la selección sí".

Cayetano Ros cree que si no aumentamos el nivel, el equipo huele a repesca: "La Selección viene de unas semifinales de una Eurocopa y de una plata olímpica que no es menor. Sin embargo, da la sensación que si no mejoramos el nivel, lo podemos pasar mal ante Suecia"

Los problemas defensivos

Misterchip comenta que lo que más le preocupa es lo mal que defiende la Selección, peor que cualquiera de las selecciones que aspiran a conseguir títulos. "El partido de los centrales es calamitoso. El partido de Laporte no es bueno y ya no te digo de Íñigo Martínez", comenta Fernando Burgos. A todo eso se une que Reguilón ha llegado al partido tras estar en un parón. Y el tema de Marcos Llorente: "Si crees que Llorente tiene condiciones para ser lateral derecho déjale la banda libre, si le pones a Koke y Ferrán delante, le cortas las alas".

España no va sobrada. Lo demuestra que note la ausencia de jugadores como Pedri, Olmo, Pau Torres y Oyarzabal. Desde la Federación, apunta Burgos, que deslizan que si no se hubiera lesionado, Nacho hubiera estado en esta convocatoria. "Con este tipo de jugadores, que son de seis, siete, Luis Enrique tiene derecho a llevar a jugadores que le gustan y tomar sus decisiones. Tiene un gusto futbolístico muy particular y por algún motivo pone a Llorente de lateral, no lleva a Aspas, convoca a gente como Fornals.

La falta de jerarquía en la selección también preocupa. Cayetano Ros pone un ejemplo, el de Carlos Soler. Que con apenas tres partidos se encargue de todas las jugadas a balón parado y el equipo se encomiende a él porque es el que está más en forma, muestra la ausencia de jerarquía. "El que más carisma tiene en este equipo es Azpilicueta", asegura Enrique Ortego.

"Más que problema de liderazgo, veo un problema de juego. Parece que se conocieron ayer. Pero la urgencia era ganar y con el resultado de Atenas la situación ha mejorado mucho porque la selección estaba en el abismo", opina Santi Segurola.