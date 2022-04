Tertulia: El espectacular momento de Pedri en el Barcelona

El Barcelona se ha impuesto al Sevilla gracias a un golazo de Pedri que de nuevo ha vuelto a demostrar el crecimiento en importancia que ha adquirido en el equipo de Xavi. Debatimos sobre su figura y comparamos lo que habían conseguido otros grandes jugadores a su edad.

El centrocampista del Barcelona ha explicado después de dar el triunfo a su equipo que “siempre” que ve “una pierna delante”, recorta. “Es parecido al de Turquía (el que marcó ante el Galatasaray en la Liga Europa), una vez he chutado sabía que iba para adentro”, admitió el jugador canario en declaraciones a Movistar+.

Según él, el equipo azulgrana durante estos últimos meses ha “mejorado en muchas cosas”, como “presionar mucho mejor y tener más tranquilidad con la pelota”.

Además, recogemos las declaraciones de Mbappé tras el partido del PSG en la Ligue1: "No, no he tomado una decisión sobre mi futuro, todo el mundo lo sabe. Creo que hay elementos nuevos y muchos parámetros, no quiero equivocarme" ¿Es creible la declaración o una forma de ser respetuoso con su club?