Sira Martínez: "Cada vez que monto a caballo me acuerdo de mi hermana Xana"

Desde el jueves 28 de noviembre al domingo 1 de diciembre, IFEMA acogerá la Madrid Horse Week, el mayor evento ecuestre a nivel nacional en el que participan grandes profesionales de la hípica. Entre los nombres más conocidos se encuentra el de Sira Martínez, hija de Luis Enrique entrenador del PSG, que se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche: "El viernes saltaré la prueba de 1.45m y el sábado la prueba de 1.50m que se hace por la noche".

La pasión por los caballos de Sira empieza desde muy pequeña: "Mi padre es de Gijón y cuando salíamos por la montaña veíamos caballos. Mis padres me dicen que desde que era pequeña cada vez que veía uno me volvía loca. Más o menos tenía 8 años cuando empecé a dar clases para montar a caballo".

"Mis padres no me querían comprar ningún poni, tenían la esperanza de que me cambiara de deporte. Tuve una caída bastante sería en la que me operé del codo por rotura. A pesar de ello vieron que mantenía las ganas de seguir montando y ahí decidieron que iba en serio y me compraron el poni", explica. "Con mis caballos tengo un vínculo super bonito, si tengo un mal día ellos me lo alegran. Es como si fuera un hermano o una hermana", añade.

La amazona acaba de debutar en la categoría absoluta con la selección española: "Como deportista de élite trabajamos y nos vemos representando a nuestro país. Para mí fue una experiencia super bonita y con muchísimas ganas de seguir representando a mi país y seguir aprendiendo". "Mi padre no sabe de hípica pero si le pido consejos cuando estoy pasando por un mal momento con mis caballos. Siempre me dice que sea humilde y que tenga los pies en la tierra, que un día puede ir todo bien y al siguiente mal", asegura.

La familia Martínez ha protagonizado recientemente un documental sobre el trabajo de Luis Enrique en el PSG, donde tratan muchos temas personales como el fallecimiento de la hija menor, Xana: "Hemos recibido muchos comentarios positivos del momento y del discurso que da mi padre sobre la pérdida y la muerte de mi hermana. Es inspiradora la manera en la que lo dice, trata el tema con mucha naturalidad".

"Cada día nos acordamos de ella. Cada vez que voy a estos concursos y estoy montando me acuerdo de ella, siempre digo que voy a disfrutar por ella porque seguro que me está viendo", cuenta. "Xana también montaba a caballo y era buena, seguro que habría sido mejor que yo", afirma.

El legado de la pequeña siempre estará presente en la familia y ayudará a personas que pasen por la misma situación gracias a la 'Fundación Xana': "Va muy bien, está teniendo una acogida super buena. Poder ayudar y acompañar a las familias durante el tratamiento de sus hijos de manera integral te llena mucho".

En cuanto a objetivos, Sara Martínez fija su mirada en los JJOO: "Estuve en París viendo la hípica, se me ponía la piel de gallina con los saltos. No tengo como objetivo Los Ángeles porque estoy empezando ahora a saltar en 5 estrellas que es el máximo nivel pero me encantaría y ojalá participe en unos Juegos Olímpicos".